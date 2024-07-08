الرياضة عقب اتهامها بالسخرية.. «بي بي سي» تتراجع أمام شعبية رونالدو

البلاد- جدة تراجعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن صمتها تجاه اتهامها بالسخرية من نجم وقائد نادي النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، عقب إهداره ركلة جزاء خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024». رونالدو أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة البرتغال ضد سلوفينيا، بالشوط الإضافي الأول من المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي، قبل أن ينجح رفاق «الدون» في حسم التأهل عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية التي شهدت نجاح قائد النصر في تسجيل الركلة الأولى. وخلال تحليل أحداث المباراة، سخرت «بي بي سي» من رونالدو بسبب إهداره ركلة الجزاء؛ إذ كتبت على شاشتها عبارة «Misstiano Penaldo». هذه العبارة أصلها باللغة الإنجليزية «Miss Penalty»، أي إهدار ركلة جزاء، فيما كتبتها «بي بي سي» بطريقة مشابهة لاسم رونالدو، للسخرية منه. وأصدرت «بي بي سي» بيان رسمي قالت فيه: «العبارة كانت مجرد تلاعب بالكلمات، وهو ما قمنا به عدة مرات في تحليلات برنامج Match of the Day، لم تكن هناك أي نية للإساءة إلى رونالدو». وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أن النقاد لم يهاجموا رونالدو بإفراط، وإنما يحترمونه باستمرار، كما أشادوا بشجاعته وإيمانه بنفسه للتقدم وتنفيذ ركلة ترجيحية. يشار أن منتخب البرتغال ودع منافسات« يورو 2024» من دور ربع النهائي عقب الخسارة أمام منتخب فرنسا، بركلات الجزاء الترجيحية، وقد شهدت نجاح رونالدو في تسديد إحداها أيضاً.