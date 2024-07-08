برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. اختتام بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، اختتمت بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف” Motosurf Saudi International Cup” بمنطقة كورنيش أبحر (شمالي مدينة جدة) التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد”.
وسلّم سمو محافظ جدة كأس البطولة للفائزين، بعد أن شهدت البطولة تنافساً كبيراً بين المشاركين، التي تأتي في إطار تعزيز وتنمية الرياضات البحرية في إقامة البطولات العالمية المختلفة، واستثمار المقومات والميزات التنافسية لعروس البحر الأحمر، إلى جانب تنويع الخيارات أمام الزوار لحضور الفعاليات المختلفة.
وتتسم هذه الرياضة باستخدامها تقنيات مبتكرة تعزز تجربة الرياضيين وتحافظ على البيئة في نفس الوقت؛ مما يبرزها كوجهة رائدة في عالم الرياضات المائية الصديقة للبيئة, حيث يشير مصطلح الـ “Motosurfing” إلى رياضة مائية تتضمن استخدام لوح ميكانيكي لركوب الأمواج.
يُذكر أن “موسم جدة 2024” يمثِّل حدثاً شديد الأهمية، لمِا له من دورٍ كبيرٍ في جذب الزوار، وكذلك تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، حيث يعمل “موسم جدة 2024” على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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