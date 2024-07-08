الرياضة الشريدة لـ” البلاد”: كأس العالم للكيرم في السعودية

اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تنظم أول بطولة للكيرم بالرياض الرياض – هاني البشر

نظمت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية، أول بطولة للكيرم بالعاصمة الرياض، بمشاركة 64 لاعبا و32 فريقا، وذلك في مركز المعيقلية. تعد البطولة خطوة وانطلاقة مميزة للألعاب التقليدية، التي تحظى بشعبية واسعة، والتزمت اللجنة بدورها كجهة معنية ورسمية لتشريع وتنظيم شؤون الرياضات والألعاب التقليدية بالمملكة العربية السعودية، حيث ضمنت اللجنة أعلى مستويات الاحترافية والتنظيم لهذه البطولة. وحقق محمد يوسف جائزة المركز الأول في فئة الفردي، وعلى صعيد الزوجي فقد حقق المركز الأول فائز أحمد وصادق شيخ. وأكد الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للألعاب الشعبية إبراهيم الشريدة، في تصريح خاص لصحيفة “البلاد” أن اللجنة بصدد تنظيم بطولة كأس العالم للكيرم، وتسعى في هذا الملف، وستنطلق قريبًا. وبين الشريدة، أن من أهم عناصر جودة الحياة هي الرياضات التقليدية والشعبية، ويهمنا كثيرًا أن تكون هذه الرياضات الشعبية كإرث سعودي أن يستمر ويستديم، وأن تكون هذه الرياضات جزءا من مجتمعنا المحلي، ونسعى خلال الأربع سنوات المقبلة أن يكون دورنا تعريفيا وترويجيا لهذه الرياضات وأهميتها في مجتمعنا، واكتساب أكبر عدد ممكن من اللاعبين والممارسين والهواة لهذه الألعاب، وتكوين روابط للاعبين المحترفين والهواة. وأضاف الشريدة: إن اللجنة السعودية للألعاب الشعبية ستتواجد في الأيام القادمة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وقال:” تم دعوتنا لإقامة حدث وفعالية في بوليفارد رياض سيتي، وسيكون هذا الحدث نوعيا.