أمير المدينة المنورة يدشن مشروعات بيئية ومائية وزراعية بـ 11.5 مليار ريال

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، (21) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، كلفتها أكثر من (7.3) مليارات ريال، كما وضع سموه حجر أساس (44) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت (4.2) مليارات ريال، وذلك لخدمة سكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات الشاملة والتنموية في المنطقة بما يعزز جودة الحياة للسكان والزوار.

وخلال الحفل، شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن منظومة المشاريع المائية والبيئية والزراعية التي دشنها سمو أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في كلمته، أن أول هذه المشاريع ما شيدته الهيئة السعودية للمياه ببناء أصول مياه جديدة لتعزيز مصادرها في المنطقة، حيث نفذت مشروع نظام نقل مياه ينبع – المدينة (المرحلة الرابعة) بسعة نقل بلغت (550) ألف متر مكعب في اليوم، ومشروع خط تغذية محطة ينبع المرحلة الثالثة بالغاز، وبطاقة إنتاجية تبلغ (640) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

وأشار إلى أن المشاريع المُدشّنة تضمنت مشروعًا نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطرح وتنفيذ وتشغيل مشروع محطة إنتاج المياه المحلاة بينبع (المرحلة الرابعة)، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (450) ألف متر مكعب يوميًا بتقنية التناضح العكسي، ويُعد المشروع هو الأول من نوعه لاعتماده على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك (8) مشاريع لشركة المياه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، ورفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية في المنطقة، و(7) مشاريع داعمة لمنظومة الخدمات البيئية من خلال مد خطوط رئيسية وشبكات فرعية وربطها بمنظومة محطات المعالجة البيئية.

وأوضح معاليه أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفذ 3 مشاريع شملت مسيجات متنزه الصهوة في منطقة العونية، ولوحات إرشادية وبوابات، ومشروع زراعة (400) ألف شجرة من الأنواع البرية المحلية ورعايتها، كذلك تنفيذ أعمال سياج للموقع، وإقامة خزانات وشبكة ري، ومشروع لإنتاج الشتلات البرية.

وبيّن أن الهيئة السعودية للمياه ستنفذ مشروعاً لتعزيز الخزن في منطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع كميات خزن المياه في المنطقة، كما تستهدف أن تبلغ السعة التصميمية للخزن (340) ألف متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة تتجاوز (121) مليون ريال.

وأكد المهندس الفضلي أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.