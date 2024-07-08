أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الخليج لتحقيقه كأس آسيا لكرة اليد

الدمام-البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي كأس آسيا لكرة اليد والعديد من الجوائز المحلية والدولية.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية أعضاء ومنسوبي النادي لتحقيقهم كأس آسيا لكرة اليد وغيرها من البطولات التي تمثل المنطقة، مثمناً سموه دعم واهتمام القيادة الرشيدة – ايدها الله- بالرياضة السعودية في المملكة وتمكين المواهب لرفع اسم الوطن في المحافل الدولية.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي العديد من الجوائز المحلية والدولية لكرة اليد.
وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي يقوم بها النادي في تنمية قدرات اللاعبين والاستثمار فيهم ليساهموا في تحقيق البطولات والإنجازات التي تمثل المنطقة والوطن، وهنأ سموه أعضاء ومنسوبي النادي لتحقيقهم البطولات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ورفع الهمل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بجميع البرامج الرياضية في المنطقة.