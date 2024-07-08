الرياضة

أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الخليج لتحقيقه كأس آسيا لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي كأس آسيا لكرة اليد والعديد من الجوائز المحلية والدولية.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية أعضاء ومنسوبي النادي لتحقيقهم كأس آسيا لكرة اليد وغيرها من البطولات التي تمثل المنطقة، مثمناً سموه دعم واهتمام القيادة الرشيدة – ايدها الله- بالرياضة السعودية في المملكة وتمكين المواهب لرفع اسم الوطن في المحافل الدولية.


كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي العديد من الجوائز المحلية والدولية لكرة اليد.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي يقوم بها النادي في تنمية قدرات اللاعبين والاستثمار فيهم ليساهموا في تحقيق البطولات والإنجازات التي تمثل المنطقة والوطن، وهنأ سموه أعضاء ومنسوبي النادي لتحقيقهم البطولات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ورفع الهمل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بجميع البرامج الرياضية في المنطقة.

 

حضر الاستقبالين مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية طارق بن محمد القحطاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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