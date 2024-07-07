“عز الرشاد” تحتفي مع شركاء النجاح بختام أعمالها في موسم الحج

البلاد – مكة المكرمة

احتفل فريق عز الرشاد لخدمات الحجاج مع شركاء النجاح بمناسبة نهاية أعمال موسم حج 1445هـ.

وشهد الحفل حضور عدد من مسؤولي شركات الطوافة ومقدمي الخدمات والفرق الصحية والتوعوية والإرشادية العاملة خلال الموسم.

وتخلل الحفل كلمات خطابية وعرض فيلم ختامي عن مسيرة عز الرشاد في موسمها الأول بالحج ، كما تم في نهاية الحفل تكريم شركاء النجاح.

من جانبه، أكد رئيس فريق عز الرشاد أ.د عبدالعزيز سروجي، أن الفريق قد نجح بتوفيق الله وفضله في عامه الأول بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والإرشادية لأكثر من 150 ألف حاج يمثلون أكثر من 18 دولة.



وأوضح أن الفريق الصحي تلقى 610 بلاغاً عن الحالات المرضية بمكة المكرمة ، و 293 بلاغاً عن الحالات المرضية بالمشاعر المقدسة ، مشيراً إلى أن عدد المنومين في المستشفيات بلغ 276 حالة ، وأن الفريق الصحي قام بإيصال جميع المرضى بسيارات الإسعاف التابعة لعز الرشاد كما قام بمتابعة جميع الحلات في المستشفيات طيلة تلقيها العلاج حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفيات ومن ثم نقلها بسيارات الإسعاف إلى مقار السكن، مؤكداً أنه قد تم إكمال جميع إجراءات حالات الوفاة والتواصل مع ذويهم حتى انتهاء الدفن واستخراج شهادات الوفاة لهم.

وأفصح عن أن الفريق الإرشادي ساهم في إرشاد أكثر من 422 حالة خلال موسم الحج.

ولفت د. سروجي إلى أن الفريق التوعوي وزع حوالي 9000 ملصقاً توعوياً في مكة المكرمة وقرابة 1220 ملصقاً توعوياً في المشاعر المقدسة.



وأبان أن الفرق الميدانية الثلاثة (الصحة – التوعية – الإرشاد) عملت على مدار الساعة طيلة موسم حج ١٤٤٥هـ لتقديم الخدمات الإسنادية الصحية والتوعوية والإرشادية.

ويضم الفريق كوادر شابة مؤهلة وذات خبرة كبيرة حيث وصل عدد فريق العمل فيها إلى أكثر من 100 موظف منهم 30 إدارياً، فيما ضم الفريق الميداني عدد 24 مندوباً ومندوبة في مستشفيات مكة، وعدد 14 مندوباً في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويمتلك فريق عز الرشاد أسطولاً من سيارات الإسعاف والإرشاد يبلغ عددها 18 سيارة ٩ منها سيارات إسعاف و ٩ منها سيارات إرشاد وعدد ٣٦ سائقاً لتقديم الخدمات الصحية والإرشادية للحجاج على مدار الساعة.

وأكد أن عمل الفريق يأتي من منطلق ديني ووطني وإنساني ، وهو شرف وأمانة ومسؤولية واقتداءً بولاة أمرنا حفظهم الله في رفع جودة خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن.