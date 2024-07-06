في اليوم الأول.. ثلاث أمسيات تثري فعاليات ملتقى الشعر الخليجي 2024

البلاد – الطائف

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثلاث أمسيات شعرية في اليوم الأول لملتقى الشعر الخليجي 2024، بمشاركة عدد من الشعراء الذين أثروا الأمسيات بإبداعاتهم، وقدموا نصوصاً إبداعية عكست مدى تطور الأدب العربي.

وبرع الشعراء في تقديم قصائد جمعت بين سلاسة العبارة وعمق المعنى، مؤكدة مكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية، كما أفرزت أصواتاً شعرية مبدعة.

انطلقت الأمسية الأولى وسط تفاعل جماهيري مع الشعراء الذين تنوعت قصائدهم بين الكلاسيكي والمعاصر، حيث أطلت الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، بقصائد متنوعة ناقشت الحب والفقد، ثم ألقى الشاعر الكويتي محمد المغربي قصائد عدة، بدأها بقصيدة للراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- تحيةٌ له ثم أتبعها بقصيدته (أغنية). فيما قرأ الشاعر السعودي جاسم الصحيح، قصيدة (الأرض أجمل في الأغاني) وأردفها بنص (احتفاليّة الحب والحياة).



وشهدت الأمسية الثانية قراءات شعرية فصيحة تلاها على مسامع الحضور الشاعر القطري عبدالحميد اليوسف، مقدماً أجمل قصائده من بينها قصيدة (شهقتك الأخيرة)، ثم ألقت الشاعرة العمانية الشيماء العلوي عدد من القصائد في مقدمتها قصيدة (حواس). واختتمت الأمسية بمشاركة فاعلة للشاعرة السعودية تهاني الصبيح ملقية قصيدة (من جانب الطور)، ثم قصيدة ارتبطت بمدينة الطائف وأحبها أهلها (لما حوتني الطائفُ)، وقد تفاعل الحضور مع الشعراء المشاركين في الأمسية، حيث أبدى عدد منهم إعجابه بما قدم من نصوص.

وشارك في الأمسية الثالثة الشاعر السعودي عبداللطيف بن يوسف بعدد من النصوص التي نالت استحسان الحضور، كما قدم الشاعر البحريني فواز نصوص إبداعية بدئها بقصيدته (أجمل المقاهي) وختمها بقصيدة (اللقاء المدهش).

يذكر أن هذه الأمسيات تأتي ضمن سلسة أمسيات شعرية يستضيفها ملتقى الشعر الخليجي في دورته الثالثة عشر بهدف تعزيز التواصل الثقافي وتعزيز قيم الشعر، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة، وتعميق الشعور بمكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية، وفرز الأصوات الشعرية الخليجية المميزة.