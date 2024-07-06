يورو 2024| فرنسا تقصي البرتغال وتتأهل لنصف النهائي

البلاد- جدة
تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال بركلات الترجيح 4/5 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة في منافسات ربع نهائي البطولة.
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، رغم سيطرة واضحة من جانب منتخب البرتغال على معظم مجريات اللعب.
أهدر المنتخب البرتغالي العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الفريق الفرنسي، الذي تماسك دفاعه على مدار 120 دقيقة كاملة.
وبعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، ابتسم الحظ لرفاق كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، الذي غادر بين الشوطين الإضافيين؛ بسبب شعوره بألم حاد في الأنف.
وحقق لاعبو منتخب فرنسا العلامة الكاملة، وسجلوا 5 أهداف من 5 تسديدات، ولم يفقدوا الثقة مطلقًا أمام قدرات الحارس المتألق ديوغو كوستا.
في المقابل، سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو ورفاقه بنجاح، باستثناء جواو فيليكس الذي شارك كلاعب بديل لكنه سدد في القائم الأيمن لمرمى فرنسا.
ولن يشارك رونالدو مجددًا في أي نسخة من بطولة اليورو؛ وفق ما صرّح به عقب الفوز على سلوفاكيا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي الأسبوع الماضي.
وضرب منتخب فرنسا موعدًا مع نظيره الإسباني في نصف نهائي يورو 2024، بعد تخطي الأخير عقبة ألمانيا بانتصار صعب ودرامي بنتيجة 2-1، خلال وقت سابق من مساء الجمعة.
💔ما أصعبها من لحظات
رونالدو يواسي بيبي بعد الخروج من الدور ربع النهائي
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2024