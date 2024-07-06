الرياضة

يورو 2024 | ركلات الترجيح تصعد بإنجلترا إلى نصف النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time30 / ذو الحجة / 1445 هـ       6 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | ركلات الترجيح تصعد بإنجلترا إلى نصف النهائي

تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بعد أن اجتاز منافسه السويسري بصعوبة بركلات الترجيح، أمسية السبت.


دارت أحداث المباراة في ملعب دوسلدورف أرينا، وسط حضور جماهيري غفير، وبإدارة الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو.


سويسرا سجلت أولًا عبر المهاجم بريل إيمبولو في الدقيقة 57، وأدركت إنجلترا التعادل من تصويبة بوكايو ساكا بالدقيقة 80.


ولجأ المنتخبان إلى شوطيين إضافيين، عرفا استمرار نتيجة التعادل بهدف لمثله، ليتم الاحتكام في النهاية إلى ركلات الترجيح.


في ركلات الترجيح، سجل منتخب إنجلترا ركلاته الخمس، في حين أهدرت سويسرا ركلة واحدة، لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا 5-3.


يلعب منتخب إنجلترا في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة تركيا وهولندا.

 

شاهد ركلات الترجيح

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