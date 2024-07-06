عدنان نور سعيد ينتزع بطاقة التأهل إلى بارالمبياد باريس

البلاد- الرياض
تأهل الرباع السعودي البارالمبي عدنان نور سعيد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024في وزن 49 كجم، بعد أن رفع وزن 158 كجم مسجلًا تأهله بشكل رسمي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
جاء تأهل عدنان من خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، التي احتضنت منافساتها دولة جورجيا التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين؛ كونها اخر محطات التأهل الى البارالمبياد.
يذكر أن الرباع السعودي البارالمبي عدنان نور سعيد سبق وأن حقق العديد من الإنجازات القارية والعالمية، كان من ضمنها تحقيقه لذهبية وزن 49 كجم في بطولة العالم للشباب، التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة شهر أغسطس من العام الماضي.
وبتأهل عدنان ارتفع عدد اللاعبين السعوديين المتأهلين رسميآ لدورة الألعاب البارالمبية إلى 6، هم خماسي المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبي عبدالرحمن القرشي وحسن دوشي ونور الصناع وسارة الجمعة وعلي النخلي.