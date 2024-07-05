الرياضة الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

البلاد- جدة فازت الأرجنتين حاملة اللقب على الإكوادور 4-2 بركلات الترجيح، وتأهلت للدور قبل النهائي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الجمعة بعد نجاح حارسها إيمي مارتينيز في التصدي لركلتين عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي. ورغم غيابه عن مباراة بلاده الثالثة في دور المجموعات بدد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي أي شكوك حول إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، وشارك أساسيًا من البداية، وفي الدقيقة 35 نفذ ركلة ركنية حولها أليكسيس ماك أليستر إلى ليساندرو مارتينيز الذي أحرز بضربة رأس الهدف الأول للأرجنتين. وهذا هو الهدف الدولي الأول للمدافع مارتينيز. ومن ركلة جزاء اصطدمت كرة لقائد الإكوادور إينر فالنسيا في القائم، قبل أن يحرز كيفن رودريجيز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة. وفي مراحل خروج المغلوب في كوبا أمريكا لا تلعب الفرق وقتًا إضافيًا لحسم النتيجة إلا في المباراة النهائية.

وفي ركلات الحسم اصطدمت كرة ميسي بالعارضة، لكن الحارس مارتينيز أنقذ أول ركلتي ترجيح للإكوادور، قبل أن يحرز نيكولاس أوتامندي الركلة الحاسمة، لتضمن الأرجنتين الظهور في قبل النهائي، وتقطع خطوة إضافية في مسيرة الحفاظ على اللقب.

في قبل النهائي تلتقي الأرجنتين مع فنزويلا أو كندا. وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين:”على مستوى ركلات الجزاء الفريق لديه ثقة عمياء في حارس مرماه، وهذا أمر محوري”. ورغم إهدار ميسي ركلة ترجيح، وما يعنيه هذا للفريق فإن نجاح حارسنا في انقاذ شباكه كان مهمًا جدًا. “أعتقد أن الأمر لا يكون ممتعا عندما تفوز بهذه الطريقة. بالطبع نحن سعداء لكني لم استمتع بهذا الانتصار”. وفي المباراة حطم ميسي الرقم القياسي لأطول مدة مشاركة في البطولة طوال تاريخها.