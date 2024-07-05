الرياضة أخضر 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”

البلاد- جدة توج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة النهائية. سجل اللاعب طلال حاجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليمنح الأخضر لقب البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، والكويت، واليمن.