أخضر 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”

توج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.
سجل اللاعب طلال حاجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليمنح الأخضر لقب البطولة.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، والكويت، واليمن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م