الرياضة

أخضر 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

سجل اللاعب طلال حاجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليمنح الأخضر لقب البطولة.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، والكويت، واليمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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