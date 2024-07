رسميًا | ميسي لن يخوض أولمبياد باريس 2024

أعلن منتخب الأرجنتين الأولمبي الأربعاء، قائمته التي ستخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، حيث خلت من اسم الأسطورة ليونيل ميسي.



وسائل إعلام محلية تحدثت في الأسابيع الأخيرة أن ميسي (38 عامًا) سيشارك في أولمبياد باريس 2024، غير أن المدرب خافيير ماسكيرانو حسم الأمر.



وكشف ماسكيرانو النقاب عن قائمة مكونة من 18 لاعبًا للمنافسة في باريس، عبر المجموعة الثانية القوية، التي تضم منتخبات العراق والمغرب وأوكرانيا.



يشارك ميسي حاليُا مع منتخب ألبي سيليستي في كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة، وقد بلغ ربع النهائي في مواجهة الإكوادور، وما يزال البولغا يبحث عن أول أهدافه في البطولة بعدما فشل في هز الشباك بأول جولتين أمام كندا وتشيلي، وغاب عن الجولة الثالثة ضد بيرو للإصابة.



وكانت الجماهير الأرجنتينية تمني النفس بمشاركة نجم إنتر ميامي الأمريكي، في أولمبياد باريس 2024، بعد أن يفرغ من المشاركة مع الأرجنتين في كوبا أمريكا، حيث تنطلق منافسات كرة القدم في باريس منتصف أغسطس، أي بعد نهاية كوبا أمريكا بشهر كامل.

🇦🇷 Our representatives in the 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒! 🔜🏅#ArgentinaNT pic.twitter.com/Esp0Aval6T

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 2, 2024