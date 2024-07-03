الرياضة تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي «يورو 2024»

البلاد- جدة اختتمت أمس الثلاثاء، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»؛ حيث خطف منتخب تركيا المقعد الأخير في ربع نهائي البطولة المقامة في ألمانيا، بعد الفوز على منتخب النمسا 1/2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ريد بول أرينا». وكان منتخب سويسرا أول المتأهلين إلى ربع النهائي، وتلاه منتخب ألمانيا، حيث حقق الأول مفاجأة كبرى بهزيمة إيطاليا، حامل لقب اليورو، بينما تمكن الألمان من إقصاء الدنمارك. وتنطلق مواجهات ربع نهائي بطولة «يورو 2024» يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو، بمواجهة من العيار الثقيل بين ألمانيا المستضيف ونظيره إسبانيا.

وجاء مواعيد مباريات ربع نهائي «يورو 2024» كالآتي: الجمعة 5 يوليو 19.00.. إسبانيا × ألمانيا. 22.00.. البرتغال × فرنسا. السبت 6 يوليو 19.00.. إنجلترا × سويسرا. 22.00.. هولندا × تركيا.