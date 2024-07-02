الرياضة أخضر الطائرة يصل الأردن للمشاركة بـ” العربية”

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين للمشاركة في البطولة الاولى للمنتخبات العربية تحت 17 عاما، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو ، بمشاركة 7 منتخبات وهي المنتخب السعودي و الأردن والبحرين والكويت وقطر وليبيا والعراق ، وتقام مبارياتها على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسن الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان. وتضم بعثة الاخضر السعودي 12 لاعبا، وسيفتتح الاخضر السعودي مبارياته بالبطولة بمواجهة الكويت يوم غد الاربعاء عند الساعة الخامسة مساءً.