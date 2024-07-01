“تراحم القصيم” تعقد اجتماعا تنسيقيا لجمعيات البر الخيرية بالمنطقة

بريدة – البلاد

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” يوم أمس، في مقرها الرئيس ببريدة، الاجتماع الأول لجمعيات البر الخيرية بالمنطقة، وهي: جمعية البر الخيرية، في بريدة، جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، وجمعية البر الخيرية محافظة الرس.

الاجتماع بدأ بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي أحمد بن إبراهيم الشريف، رحب خلالها بالضيوف الكرام نيابة عن رئيس وأعضاء المجلس، مؤكدا التزام اللجنة بدورها في خدمة المستفيدين، وخدمة الجمعيات الخيرية للوصول للدور المناط بها وفقا لرؤية 2030.

واستعرض خلال الاجتماع جدول الأعمال ركز فيه على عدد من المحاور الرئيسية، وجرى خلاله تقديم عرض تعريفي موجز عن اللجنة وأهدافها وبرامجها وإنجازاتها، من خلال تقرير النصف الأولى للعام الحالي 2024 م.

وأوضح الشريف، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات تسهم في التكامل بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة، ولجنة تراحم القصيم، بهدف مد جسور التواصل وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات بين الحاضرين للاجتماع، وإيجاد ووسائل استثمارية وتنموية بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات المستفيدين.

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” هي لجنة وطنية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ1 /1 / 1422 هـ، وتضم في عضويتها ممثلين من خمس عشرة جهة حكومية ومن القطاع الخاص وغير الربحي، وتعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية (السجناء، المفرج عنهم، أسر السجناء) وتحسين حياتهم ودعمهم ماديا ومعنويا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.