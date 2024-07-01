تعاون بين جونسون كنترولز العربية والبحري للخدمات اللوجستية وميناء الملك عبد الله لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع القدرات التصديرية

جدة : البلاد

وقعت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول البناء الذكية والصحية والمستدامة، مذكرة تفاهم مع ميناء الملك عبد الله، واتفاقية تعاون مع البحري للخدمات اللوجستية، إحدى وحدات الأعمال الست التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ؛ لإنشاء تحالف تجاري استراتيجي يدعم الاقتصاد من خلال دفع عجلة الصادرات غير النفطية ومبادرة صنع في السعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وبموجب هذه الشراكة، تخطط جونسون كنترولز العربية للاستفادة من الخبرة الواسعة لشركة البحري للخدمات اللوجستية في مجال الشحن عبر البحار، مع إعطاء الأولوية لميناء الملك عبد الله في عمليات الاستيراد والتصدير، مما يدعم العمليات التجارية للشركة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذ تصدر جونسون كنترولز العربية حوالي 30٪ من إنتاجها المصنع في مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى 26 دولة حول العالم، وتهدف في المستقبل القريب مضاعفة هذه النسبة، لدعم ريادتها وقدرتها التنافسية العالمية في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

أعلنت جونسون كنترولز العربية هذا العام عن أكبر طلبية تصدير في تاريخها حتى الآن، والتي تتضمن تصدير أكثر من 1000 شيلر ( مبرد ) سعودي الصنع من العلامة التجارية الرائدة يورك إلى السوق الأمريكية على ثلاث مراحل بعدد 300 شيلر في السنة، مع خطط لزيادة عددها إلى 1000 وحدة شيلر سنويًا.

وصرح الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، بأن هذا التعاون يمثل خطوة واعدة للشركة بمجال التصدير، لاسيما وأنها تعزز قدرات الشركة اللوجستية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها جونسون كنترولز العربية لدعم انتشارها على المستوى العالمي. وأضاف؛ أن الشركة قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالدعم و الاستثمار في المحتوى المحلي لديها، وعليه استطاعت الشركة بالفعل توطين صناعة غالبية منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ مشيرًا أنه في عام 2023، جاءت 80٪ من مبيعات الشركة من المنتجات المصنعة في المملكة، والذي كان حافزًا لزيادة نسبة الصادرات من 30٪ من الإنتاج إلى الضعف بحلول عام 2027.

ومن جانبه علق المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، على هذه الشراكة الواعدة، قائلًا: “يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي على التزامنا بتحقيق نتائج متميزة لشركائنا و يساهم بشكل مباشر في دعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز قدراتنا التصنيعية واللوجستية العالمية حيث نعمل من خلال هذه الشراكات، على توسيع نطاق الوصول الدولي للمنتجات السعودية، وبالتالي إثراء التنوع الاقتصادي. “

فيما رحب جاي نيو، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، بقرار جونسون كنترولز العربية بإعطاء الأولوية لميناء الملك عبدالله في عمليات الشحن البحري، مؤكدًا على التزام الميناء بتوفير خدمات عالمية المستوى، لتشجيع المزيد من خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية على اختيار ميناء الملك عبدالله، كوجهة اساسية لخدمات الشحن البحري بالمملكة وخارجها. وصرح، أنهم ملتزمون بدعم مبادرة بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي”. و الجدير بالذكر أن ميناء الملك عبدالله يحتل المرتبة الأولى عالمياً في التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي 2022.

ويأتي هذه التعاون في إطار استكشاف الفرص الواعدة للتصدير وتطوير العمليات اللوجستية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لاسيما في مجال تصدير منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السعودية الصنع من جونسون كنترولز العربية؛ كما تهدف الاتفاقية، المدعومة من ميناء الملك عبد الله، إلى تعزيز العمليات اللوجستية للشركة، مع توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة، مما سيساهم في نمو البحري للخدمات اللوجستية في نفس الوقت.