يورو 2024 | إنجلترا تجتاز سلوفاكيا وتصعد إلى ربع النهائي

حجز منتخب إنجلترا مقعده في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 الأحد، بانتصاره الشاق على سلوفاكيا 2-1 بعد التمديد إلى حصتين إضافيتين.



وضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدًا ناريًا في الدور المقبل مع منافسه السويسري، الذي أطاح بحاملة اللقب إيطاليا بهدفين نظيفين السبت.



ملعب فلنتس أرينا احتضن المباراة بين إنجلترا وسلوفاكيا أمام حشد جماهيري كبير، وبإدارة الحكم الدولي التركي خليل أوموت ميلير.



سلوفاكيا افتتحت التسجيل عبر إيفان شرانز في الدقيقة 25، وبينما كانت المباراة تسير نحو انتصار سلوفاكي تاريخي، عادل جود بيلينغهام الكفة للإنجليز بصعوبة بالغة في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين عرفا هدفًا ثانيًا من إنجلترا عبر هاري كين في الدقيقة 91.

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