الرياضة نجوم المملكة جاهزون للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

البلاد- الرياض

يستعد مجموعة من اللاعبين السعوديين للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية- الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية- الذي تستضيف المملكة العربية السعودية نسخته الأولى في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، في بوليفارد رياض سيتي، ويشهد مشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم.

ويتنافس أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 500 ناد للرياضات الإلكترونية في 22 بطولة لأشهر الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومن ضمن هؤلاء المحترفين مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين نجحوا في حجز مقاعدهم للمشاركة في الحدث التاريخي وتمثيل المملكة أمام جماهيرهم وعائلاتهم وأصدقائهم. إبراهيم العلي المعروف باسم “Quartz” هو لاعب محترف في لعبة Overwatch 2 ويلعب للفريق السعودي Twisted Minds، وعبّر عن سعادته بكونه جزءًا من الحدث وعن كونها لحظة مميزة على الصعيد الشخصي، وقال:” شرف كبير أن أقوم بتمثيل وطني وفريقي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. إنها لحظة مهمة أيضًا لمسيرتي المهنية كلاعب محترف. وأنا فخور باستضافة المملكة العربية السعودية لأكبر حدث في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية. يشارك أفضل اللاعبين في المنافسات وستكون المواجهات صعبة بطبيعة الحال، لكن تدربنا جميعًا من أجل هذه اللحظة الفارقة، وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل وطننا على النحو الأمثل”. من جانبه، علَّق رائف التركستاني، محترف لعبة Tekken 8 وممثل فريق Dragons باسم Luminous Rage على كون مشاركته في الحدث حلم يتحقق وكونه ذات أهمية أكبر لإقامته في المملكة:” لا يمكنني وصف سعادتي وحماسي الكبيرين عندما سمعت عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية. حلمت طوال عمري بهذه اللحظة وسأفعل ما بوسعي للظفر بالبطولة أنا وفريقي، ونحظى جميعًا بدعم كبير من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو ما يساعدنا على التقدم والارتقاء إلى مستويات أفضل باستمرار. وبفضل هذا الدعم، نحن مستعدون لإظهار معدننا الحقيقي وعكس أفضل صورة للاعب السعودي أمام العالم”. ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 3 يوليو ويمتد لثمانية أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الالكترونية، حيث يتابع المشجعين منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر مجموعة من البطولات في أشهر الألعاب يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار، الذي يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.