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“مسام” ينتزع 755 لغماً في اليمن خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1445 هـ      30 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن : البلاد

 تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2024م، من انتزاع 755 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 47 لغماً مضاداً للدبابات، و707 ذخائر غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.

 واستطاع فريق “مسام” من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و156 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الخوخة.

 وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية حريب، ونزع 45 لغماً مضاداً للدبابات و520 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

 كما استطاع فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع عبوة واحدة ناسفة بمديرية صبر.

 وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو إلى 4.210 ألغام, ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 449 ألفاً و68 لغماً زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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