الرياضة رسميًا.. البرازيلي جروهي يحمي عرين الخلود

البلاد- جدة

أعلن نادي الخلود عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي جروهي بعد انتهاء رحلته مع نادي الاتحاد. ونشرت حسابات نادي الخلود اليوم الأحد مقطع فيديو لأبرز تصديات جروهي مع الاتحاد، مذيلاً إياه بتعليق:”الـقـفـاز الذهبي .. خلودي”. وكان الاتحاد قد ضم جروهي في موسم 1919/1918 قادمًا من نادي جيرميو البرازيلي.

وشارك جروهي مع الاتحاد في 364 مباراة بمختلف البطولات، حافظ على نظافة شباكه في 173 مباراة، وسكن مرماه 291 هدفًا. وكان فريق الخلود قد نجح في الصعود لدوري روشن في الموسم المقبل 2024/2025 بعدما حل ثالثًا في دوري يلو خلف القادسية والعروبة.