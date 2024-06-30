بدء تسجيل 4,774 عقارًا في ستة أحياء بالمدينة المنورة

الرياض : البلاد

أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء التسجيل لـ (4،774 قطعة عقارية) في ستة أحياء بالمدينة المنورة تضم (جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي).

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يستمر التسجيل لمدة 90 يوما حتى نهاية يوم 3 أكتوبر 2024م الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد الأحياء الستة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة وذلك انطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتول الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة من خلال منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.