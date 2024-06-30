التعاون يعزز صفوفه بـ” حمدالله”

البلاد- جدة
اتفقت إدارة نادي التعاون مع مهاجم نادي الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
واستقرت الإدارة الاتحادية الجديدة على فتح باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين الأجانب بالفترة الصيفية؛ تمهيدًا للتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الصفوف بالموسم الجديد بحثًا عن المنافسة على التتويج بالبطولات والألقاب.
وكان عبد الرزاق حمدالله قد انضم لصفوف فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادمًا من صفوف نظيره فريق النصر السعودي.
وقد لعب حمدالله مع فريق الاتحاد هذا الموسم فى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، 24 مباراة؛ حيث نجح فى تسجيل 19 هدفا وصناعة ثلاثة أهداف.
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