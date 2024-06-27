الرياضة 200 لاعب ولاعبة يفتتحون البطولة الآسيوية للسنوكر في الرياض

البلاد- الرياض

احتضن مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في الرياض مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح البطولة الآسيوية للسنوكر «الرياض 2024» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو المقبل، ويشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة آسيوية هي : ” السعودية، منغوليا، هونج كونج، الهند، ميانمار، باكستان، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات”. حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الأستاذ محمد النعيمي، والدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي، ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة. بدأ الحفل بمسيرة أعلام الدول المشاركة، ثم ألقى الدكتور الشمري كلمة رحب خلالها بالوفود وتمنى التوفيق للاعبين واللاعبات في هذه البطولة، ثم ألقى رئيس الاتحاد الآسيوي كلمة شكر فيها الاتحاد السعودي على استضافة البطولة، مشيدًا بالتنظيم والاستعدادات التي اتخذت لهذا الحدث القاري. وشهد اليوم الأول في البطولة انطلاق دوري المجموعات في منافستين كانت الأولى منافسة ” سنوكر 6 كرات للرجال ” حيث يشارك فيها 36 لاعبا تم تقسيمهم على 8 مجموعات، ويمثل المنتخب السعودي في هذه المنافسة 4 لاعبين هم :” عبد الرؤوف صايغ، على الشمراني، أيمن العمري، فواز السلمي”. وكانت المنافسة الثانية منافسات ” 15 كره تحت 21 عاماً ” ويشارك فيها 24 لاعبا تم تقسيمهم الى 6 مجموعات، ويمثل المنتخب السعودي في هذه المنافسات 6 لاعبين هم ” مشاري الشمردل، زياد القباني، عبدالعزيز الأسود، عبدالله القباني، محمد الأسود، وطلال العنزي”.