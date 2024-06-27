يورو 2024 | الدليل الشامل لمباريات ثمن النهائي

انتهت مباريات الدور الأول من نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 سهرة الأربعاء، بتأكيد تأهل السداسي البرتغال وتركيا وجورجيا ورومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.



وحسم منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا ولكل منهما 6 نقاط، وتأهل جورجيا كأفضل ثوالث.



وانهزمت البرتغال في الجولة الأخيرة أمام جورجيا بهدفين لواحد، في حين انتصرت تركيا في الدقائق الأخيرة على التشيك بهدفين لواحد.

وصعد منتخب رومانيا في صدارة المجموعة الخامسة تلاه بلجيكا في الوصافة، ثم سلوفينيا كأفضل ثوالث، وخرجت أوكرانيا خالية الوفاض.

مباريات ثمن نهائي كأس أوروبا 2024