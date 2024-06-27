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الملك يأمر بترقية وتعيين 154 قاضيا في وزارة العدل

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1445 هـ      27 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم، بترقية وتعيين 154 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

 وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلسِ الوزراء – حفظهما الله – بمرفق القضاء.

 وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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