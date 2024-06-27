“الثقافة” تشارك في المعرض السعودي للإبليات في جنيف

البلاد ــ الرياض

تشارك وزارة الثقافة في المعرض السعودي للسنة الدولية للإبليات 2024، المقام بالشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة بوليفيا في قصر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية خلال الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، وذلك للتعريف بمكانة الإبل، ودورها كمورد اقتصادي مهم وموروث ثقافي أصيل .

ويشارك في المعرض السعودي أكثر من 13 جهة حكومية وخاصة، حيث يُسلّط الضوء على أبرز منتجات الإبل التحويلية التي تُصنع محلياً، وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى المنتجات الجلدية والطبية والتجميلية المشتقة من الإبل .

وتهدف وزارة الثقافة من مشاركتها إلى التعريف بمبادرة عام الإبل 2024، وإبراز القيمة الثقافية التي تُمثّلها الإبل في حياة الإنسان السعودي، ودورها الاقتصادي المهم، ومدى الرعاية والاهتمام التي تنالها الإبل في المملكة عبر العديد من المبادرات الوطنية .

وستقدم الوزارة من خلال المعرض السعودي محتوى ثقافياً متنوعاً يحكي قصة الإبل وعلاقتها الفريدة بالسعوديين عبر التاريخ .

يُذكر أن المملكة خطت خطوات مهمة لتطوير كل ما يتعلق بالإبل، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها ودورها في توفير الغذاء والمعيشة لأصحابها ومربيها، وتشجيع زيادة الإنتاج، والعمل على محاربة الأمراض والأوبئة التي تفتك بها وتحصينها دورياً، إلى جانب تحسين تسويق منتجات الإبل لرفع مدخولات المُربّين وتحسين مستويات معيشتهم، والتعاون والإسهام مع الهيئات الدولية في تطوير وتحديث كل ما يتعلق بأنظمة وقوانين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإبل .