الاتحاد السعودي للتنس يكشف عن شعار بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس (WTA)

الرياض- البلاد
مع بدء العد التنازلي لنهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للتنس عن طموحه لإلهام مليون شخص لممارسة الرياضة بحلول عام 2030.
تم الإعلان عن ذلك في حفل الإطلاق الرسمي لنهائيات رابطة محترفات التنس (WTA) في الرياض أمس الأربعاء. كما كشف الاتحاد بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة محترفات التنس عن شعار البطولة التي تتميز بمشاركة أفضل لاعبات التنس في العالم في النسخة الختامية المرموقة لهذا العام. بالإضافة إلى موقع إقامة البطولة حيث ستحتضنها جامعة الملك سعود.
تعتبر نهائيات WTA في الرياض جزءاً أساسياً من خطط الاتحاد السعودي للتنس لتعزيز النمو والمشاركة في رياضة التنس في جميع أنحاء المملكة، وهي أحدث فعالية رياضية دولية تنظم لقائمة الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة، حيث تم تنظيم أكثر من 100 فعالية منذ عام 2018؛ بهدف تحفيز السعوديين على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.
وقالت أريج مطبقاني، رئيسة الاتحاد السعودي للتنس أثناء الحفل: “الفرصة التي ستوفرها هذه البطولة المرموقة في المملكة رائعة ونحن سعداء بالتعاون مع رابطة محترفات التنس لجلب هذه البطولة إلى الرياض. مع هدفنا لإلهام مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030، ستقوم هذه الفعالية بإحداث تأثير كبير، وأنا واثقة بأن هذه الشراكة مع رابطة محترفات التنس ستكون محورية لرياضة التنس في بلدنا”.
كما شهد الحفل مشاركة ستيف سايمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في رابطة محترفات التنس، ومارينا ستورتي، الرئيسة التنفيذية في WTA Ventures، وجاربين موغوروزا، مديرة بطولة نهائيات WTA، وجودي موراي، سفيرة مجتمع نهائيات WTA، وفاطمة باطوق، عضو مجلس الاتحاد السعودي للتنس.
في إطار الزيارة التاريخية لرابطة محترفات التنس، شاركت موراي وموغوروزا في أول سلسلة من الحصص التدريبية للتنس على مستوى المملكة، حيث قامتا يوم أمس بتدريب أكثر من 30 من المواهب الشابة في الرياض لتحسين مهاراتهم التقنية.
ومن المقرر أن تقام نهائيات الموسم لعام 2024 في الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر، وستشهد تنافس أفضل 8 لاعبات في فئتي الفردي والزوجي على جائزة قياسية في ختام العام.