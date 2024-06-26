“رحلات ومنافع” مطوفي الدول العربية تحتفي ببعثة الحج الباكستانية

البلاد – مكة المكرمة

احتفت مطوفي حجاج الدول العربية، ممثلة برحلات ومنافع بشركاء نجاحهم بعثة الحج الباكستانية، بعد أن تشرفت بتقديم خدماتها لقرابة 70 ألف حاج باكستاني لأول مرة أدوا النسك بيسر وسهولة واطمئنان.

وشهد الحفل حضور معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني السيد شودري سالك حسين ، ورئيس مكتب شؤون حجاج باكستان عبدالوهاب سومرو والوفد المرافق ، فيما حضر من مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) نائب رئيس مجلس الإدارة أ. موفق خوج وأعضاء مجلس الإدارة ، بجانب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائبة أ. محمد الطيب الخزامي ورئيس قطاع باكستان د. محمد مير عالم ورئيس الإسناد م. نواف بخاري ورؤساء مراكز الخدمة ومنسوبي رحلات.

وتخلل الحفل تقديم العرضة السعودية والتي شارك فيها الوزير الباكستاني، وعرض فيلم وثائقي مفصل عن الخدمات المقدمة لحجاج باكستان منذ قدومهم وحتى نهاية النسك.

وألقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني كلمة بارك فيها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نجاح موسم الحج، ممتدحا المشاريع العملات والتسهيلات الرائعة التي ساهمت في تيسير حج 70 ألف حاج باكستاني هذا الموسم.

وأثنى على التعاون المثمر مع شريك النجاح مطوفي الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع والتي قدمت أجود الخدمات لراحة حجاج دولته وهو مالمسه شخصيا من ردود أفعال الحجاج ورضاهم عن مستوى الخدمة ، مشدداً على أن هذا التجربة الأولى مع رحلات ستمتدد لشراكة سنوات في ظل الخدمة المميزة التي يحظى بها الحاج الباكستاني.

فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أ. موفق خوج على حرص مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار أن الشركة تسعي بكافة امكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانب آخر نفذ فرع منافع الأكارم مبادرة “بهجة” الموجهة لأطفال حجاج باكستان وذويهم .

وتهدف المبادرة إلى إدخال الفرح والسرور في نفوس أطفال الحجاج وذويهم والاحتفال بعيد الأضحى للأطفال الذين أدوا النسك برفقة والديهم.



وشهدت الفعالية العديد من البرامج المتنوعة والأنشطة الترفيهية بمقر أحد مدن الملاهي بمكة المكرمة وتقديم الهدايا والعيديات بجانب عمل وجبة عشاء للأطفال وذويهم.

وشارك في هذه المبادرة مدير فرع منافع الأكارم أ. فارس بانه وعضوات فريق الجودة بحضور مدير الحج الباكستاني فهيم خان آفريدي.

ومن جانبهم، أعرب الأطفال وذويهم عن فرحتهم وامتنانهم بهذه المبادرة الرائعه والهدف منها ادخال الفرح والسرور على أطفال حجاج بيت الله الحرام وتقدموا بجزيل الشكر لفرع منافع الأكارم على هذه المبادرة الرائعة والمتميزة