الرياضة

في يورو 2024.. النمسا تتصدر” الرابعة” وفرنسا وهولندا تتأهلان لثمن النهائي

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1445 هـ      25 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره هولندا 2/3 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في برلين، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»؛ لتقتنص النمسا 3 نقاط ثمينة، رفعت بها رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام فرنسا.

وانضم منتخب النمسا بذلك إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في يورو 2024 حتى الآن، ولتي ضمت ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.

وفي مباراة أخرى، فرض منتخب بولندا الذي كان أول المودعين للبطولة التعادل على نظيره الفرنسي، ليحرمه من تصدر المجموعة.

ورفع الديوك رصيدهم إلى 5 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق نقطة أمام هولندا التي ضمنت التأهل ضمن أفضل الثوالث.

وكان منتخبا فرنسا وهولندا قد دخلا الجولة الثالثة، وقد ضمنا التأهل على الأقل ضمن أفضل الثوالث، مستفيدين من نتائج المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات دور الـ16 في يورو 2024

يلتقي منتخب النمسا بذلك مع وصيف المجموعة السادسة التي تضم البرتغال التي ضمنت الصدارة وتركيا والتشيك وجورجيا.
بينما يواجه منتخب فرنسا وصيف المجموعة الخامسة التي تتساوى فيها 4 منتخبات في رصيد 3 نقاط وهي رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
ويواجه منتخب هولندا؛ إما منتخب إسبانيا أول المجموعة الثانية، أو متصدر المجموعة الخامسة الذي لم يتحدد بعد، أو متصدر المجموعة الثالثة التي تضم إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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