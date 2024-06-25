في يورو 2024.. النمسا تتصدر” الرابعة” وفرنسا وهولندا تتأهلان لثمن النهائي

البلاد- جدة
فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره هولندا 2/3 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في برلين، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»؛ لتقتنص النمسا 3 نقاط ثمينة، رفعت بها رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام فرنسا.
وانضم منتخب النمسا بذلك إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في يورو 2024 حتى الآن، ولتي ضمت ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.
وفي مباراة أخرى، فرض منتخب بولندا الذي كان أول المودعين للبطولة التعادل على نظيره الفرنسي، ليحرمه من تصدر المجموعة.
ورفع الديوك رصيدهم إلى 5 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق نقطة أمام هولندا التي ضمنت التأهل ضمن أفضل الثوالث.
وكان منتخبا فرنسا وهولندا قد دخلا الجولة الثالثة، وقد ضمنا التأهل على الأقل ضمن أفضل الثوالث، مستفيدين من نتائج المجموعتين الأولى والثانية.
مباريات دور الـ16 في يورو 2024
يلتقي منتخب النمسا بذلك مع وصيف المجموعة السادسة التي تضم البرتغال التي ضمنت الصدارة وتركيا والتشيك وجورجيا.
بينما يواجه منتخب فرنسا وصيف المجموعة الخامسة التي تتساوى فيها 4 منتخبات في رصيد 3 نقاط وهي رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
ويواجه منتخب هولندا؛ إما منتخب إسبانيا أول المجموعة الثانية، أو متصدر المجموعة الخامسة الذي لم يتحدد بعد، أو متصدر المجموعة الثالثة التي تضم إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.
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