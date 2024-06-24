100 مرافق صحي قدموا الخدمات الطبية لـ2500 حاج في مساكنهم

البلاد – مكة المكرمة

نفذت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع برنامج “المرافق الصحي” في موسم حج عام 1445 هـ .

ويهدف البرنامج لتقديم الرعايه الصحية علي أكمل وجه لضيوف الرحمن في مقر تواجدهم و تسهيل حجهم، بجانب تخفيف العبء على المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الحالات الخفيفة غير المستوجبة للذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية.

وتوسعت مطوفي الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع في تجربتها للعام الثالث توالياً من خلال البدء مبكرا بالبرنامج حيث كان من مساكن الحجاج بمكة المكرمة ثم في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة ثم في مساكن الحجاج بمكة قبل مغادرتهم.

ووفق المشرف على البرنامج د. عبدالرحمن خوج، فإن البرنامج جند قرابة 100 مرافق صحي من الجنسين بمساكن الحجاج بمكة والمشاعر من مختلف التخصصات أبرزها الطب والتمريض بجانب المسعفين.

وكشف عن أن المرافقين قدموا الخدمات العلاجية والإسعافية لقرابة 2500 حاج وحاجة خلال الموسم الحالي من 13 دولة تقدم لهم الخدمات عبر رحلات ومنافع.

وعن أبرز الحالات التي باشرها البرنامج أشار خوج إلى ضربات شمس، ارتفاع في سكر الدم ، تشنج العضلات ، الصداع ، احتقان الحلق ،حساسيه الجلد، اجهاد عضلي ، زكام و أعراض تنفسية ، الآم العضلات ، تقرحات في القدم، الآم أسفل الظهر.

وأفصح خوج عن أبرز مستجدات البرنامج ومنها إنشاء مركز اتصال يضم أطباء ومستشارين من ذوي الخبرات الكبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ كفكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج في مشعري عرفات ومنى، والتعاقد مع شركة إسناد للخدمات الطبية ، مع تطوير كيفية عمل الإحصائيات اللازمة.

وحول آلية اختيار المرافقين أوضح د. عبدالرحمن أن البرنامج شهد تقدم أكثر من ٢٠٠ من طلاب وطالبات والخريجين من مختلف التخصصات تم إخضاعهم لاختبارات عملية ومهنية حتى تم اختيار نصفهم للعمل في البرنامج.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار على أن البرنامج يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجيج في المخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصوصاً للحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فوراً دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.

ولفت إلى من صلاحيات المرافق الصحي توجيه بعض الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى لحاجتهم لعناية طبية فائقة بعد طلب سيارة الإسعاف مما يسهم في سرعة التشخيص والعلاج. وأفاد أن البرنامج سيخضع لتقييم له في نهاية الموسم لتحسينه مستقبلاً والتوسّع فيه.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. موفق خوج على حرصهم الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني.

وأشار إلى أن برنامج المرافق الصحي يأتي ضمن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الشركة بهدف توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.