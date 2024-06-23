الرياضة

يورو 2024 | يامال يخالف قانون العمل الألماني

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ذو الحجة / 1445 هـ      23 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | يامال يخالف قانون العمل الألماني

يواجه منتخب إسبانيا أزمة بسبب انتهاك لاعبه الصاعد لامين يامال قانون العمل الألماني في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.


يحظر القانون الألماني المخلي عمل الشباب أقل من 18 عامًا فيما بعد الثامنة مساء بتوقيت ألمانيا، كنوع من الحماية المدنية والاجتماعية للشباب.


وقد شارك يامال البالغ 16 عامًا في مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في الجولة الثانية من المجموعات يوم الخميس الماضي الساعة 9 بتوقيت ألمانيا.


هذا يعني عمليًا أن يامال انتهك قانون العمل الألماني، وعليه فإن وسائل إعلام أوروبية تحدثت عن إمكانية إيقاف اللاعب عن بقية المباريات المتأخرة.


يلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة أمام ألبانيا غدًا الاثنين في التاسعة بتوقيت ألمانيا، ومن المنتظر أن يتفاوض الوفد الإسباني مع الحكومة الألمانية لإصدار استثناء خاص ليامال، أو دفع غرامة مالية كبيرة.

 

m.abo.elwafa

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