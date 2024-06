يورو 2024 | يامال يخالف قانون العمل الألماني

يواجه منتخب إسبانيا أزمة بسبب انتهاك لاعبه الصاعد لامين يامال قانون العمل الألماني في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.



يحظر القانون الألماني المخلي عمل الشباب أقل من 18 عامًا فيما بعد الثامنة مساء بتوقيت ألمانيا، كنوع من الحماية المدنية والاجتماعية للشباب.



وقد شارك يامال البالغ 16 عامًا في مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في الجولة الثانية من المجموعات يوم الخميس الماضي الساعة 9 بتوقيت ألمانيا.



هذا يعني عمليًا أن يامال انتهك قانون العمل الألماني، وعليه فإن وسائل إعلام أوروبية تحدثت عن إمكانية إيقاف اللاعب عن بقية المباريات المتأخرة.



يلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة أمام ألبانيا غدًا الاثنين في التاسعة بتوقيت ألمانيا، ومن المنتظر أن يتفاوض الوفد الإسباني مع الحكومة الألمانية لإصدار استثناء خاص ليامال، أو دفع غرامة مالية كبيرة.

🚨Spain risk VIOLATING German law due to Lamine Yamal's participation in matches.

German regulations prohibit U18s from working past 20:00, but athletes can play until 23:00, including time for showering and media duties.

If Yamal plays the full match against Albania, it would… pic.twitter.com/qMDWIj07Ip

— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 23, 2024