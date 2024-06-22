يورو 2024 | البرتغال تكتسح تركيا وتتأهل إلى ثمن النهائي

عبر منتخب البرتغال إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بفوزه الكاسح السبت على تركيا 3-0 لحساب مباريات الجولة الثانية في المجموعة السادسة.



في ملعب سينغال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، حقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة في المجموعة، بعد انتصاره في الافتتاح ضد التشيك 2-0.



سجل ثلاثية منتخب الملاحين كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 21، ثم مدافع تركيا ساميت أكايدن بالخطأ في مرماه (28) وبرونو فيرنانديز (56).



بتلك النتيجة تأهل المنتخب البرتغالي -بطل 2016- وترك تركيا في الترتيب الثاني بـ3 نقاط، ثم نقطة واحدة لكل من جورجيا وجمهورية التشيك.



في الجولة الأخيرة، تلعب تركيا مباراة صعبة أمام التشيك يوم الأربعاء المقبل، والفائز منها سيحجز بطاقته في الدور التالي، فيما تواجه البرتغال جورجيا.

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