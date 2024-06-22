الرياضة

يورو 2024 | البرتغال تكتسح تركيا وتتأهل إلى ثمن النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time16 / ذو الحجة / 1445 هـ      22 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | البرتغال تكتسح تركيا وتتأهل إلى ثمن النهائي

عبر منتخب البرتغال إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بفوزه الكاسح السبت على تركيا 3-0 لحساب مباريات الجولة الثانية في المجموعة السادسة.


في ملعب سينغال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، حقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة في المجموعة، بعد انتصاره في الافتتاح ضد التشيك 2-0.


سجل ثلاثية منتخب الملاحين كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 21، ثم مدافع تركيا ساميت أكايدن بالخطأ في مرماه (28) وبرونو فيرنانديز (56).


بتلك النتيجة تأهل المنتخب البرتغالي -بطل 2016- وترك تركيا في الترتيب الثاني بـ3 نقاط، ثم نقطة واحدة لكل من جورجيا وجمهورية التشيك.


في الجولة الأخيرة، تلعب تركيا مباراة صعبة أمام التشيك يوم الأربعاء المقبل، والفائز منها سيحجز بطاقته في الدور التالي، فيما تواجه البرتغال جورجيا.

 

شاهد ملخص المباراة

 

m.abo.elwafa

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