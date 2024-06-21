قائمتا” العيسى وجنة” تعودان لسباق انتخابات الأهلي

الرياضةقائمتا” العيسى وجنة” تعودان لسباق انتخابات الأهلي صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1445 هـ 21 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق عائض الدهاس – جدة علمت مصادر” البلاد” المطلعة أن قائمتي الدكتور خالد العيسى والمستشار أحمد جنة سيتم قبول ترشحهما مرة أخرى ضمن القوائم المتنافسة على رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية. فيما أكدت المصادر أن المستشار أحمد جنة سيتقدم بذات الأسماء المرشحة في قائمته، وهم” عبدالصمد القرشي وهشام المرزوقي والدكتور أحمد نور والبراء دهلوي وأحمد باقاسي وأحمد رضوان وحمزة جداوي ووهدان القاضي”. وكذلك سيتقدم الدكتور خالد العيسى بذات الأسماء التي ضمتها قائمته، وهم” خالد الهندي وعمر اللقماني وعبدالإله الحرورة وصلاح بارباع وسلطان نصار ورامي اللنجاوي وناصر آل عثيمين”.