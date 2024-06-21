في يورو 2024.. النمسا تقسو على بولندا بثلاثية

البلاد- جدة
زاد منتخب النمسا من متاعب نظيره البولندي؛ بعدما تغلب عليه 1/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة «D» ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو – ألمانيا 2024»، على الملعب الأولمبي ببرلين.
تقدم منتخب النمسا بهدف مبكر عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول حمل توقيع لاعبه غيرنوت تراونر، قبل أن يدرك منتخب بولندا التعادل عند الدقيقة 30 عبر مهاجمه كريستوف بياتيك.
وفي الشوط الثاني؛ انتفض منتخب النمسا وعاد ليتقدم بتسجيل الهدف الثاني عن طريق كريستوف بومغارتنر عند الدقيقة 66، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثالث جاء عن طريق ماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء عند الدقيقة 78.
بهذا الفوز؛ حصد منتخب النمسا أول 3 نقاط له في البطولة مع فارق أهداف «+1» ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، وليحافظ على آماله في مواصلة المشوار والتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.
على الجانب الآخر؛ ظل منتخب بولندا برصيد خال من النقاط مع فارق أهداف «-3» في المركز الرابع والأخير من المجموعة.
يشار أن الجولة الثالثة والأخيرة سوف تشهد مواجهة بين المنتخب الفرنسي ونظيره البولندي، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره النمساوي.
⚽️🔥 فوز ثمين للنمسا على بولندا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2024