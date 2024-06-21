الرياضة تعثر مفاوضات الاتحاد مع نجم ريال مدريد بسبب الميزانية

البلاد- جدة

تعثرت محاولة نادي الاتحاد للحصول على خدمات نجم نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، ناتشو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تواجه المفاوضات عقبة كبيرة. ناتشو فيرنانديز، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن، ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وبالتحديد إلى صفوف الاتحاد.

الاتحاد ضغط بقوة من أجل ضم ناتشو خلال الأيام الماضية، بحسب Relevo، وكان العميد قريبًا من الحصول على خدماته رسمياً. واتفق الاتحاد مع قائد ريال مدريد على الشروط التعاقدية، إلا أن المفاوضات بينهما توقفت بشكل فاجئ بسبب عدم اعتماد الميزانية المقررة للعميد في الموسم الجديد. وأشارت Relevo إلى أن الاتحاد الذي أعلن عن رئيسه الجديد لؤي ناظر، لا يعرف حتى الآن المبلغ الإجمالي الذي سيتعين عليه إنفاقه في سوق الانتقالات لمحاولة الحصول على خدمات لاعبين عالميين من الخارج. ويحظى ناتشو البالغ من العمر 34 عاماً بمكانية مميزة في قائمة ريال مدريد، فهو قائد الفريق الأول، وقد شارك معه في 363 مباراة، ساهم خلالها في إحراز 26 هدفاً وقد توج بـ26 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا (6 مرات). ويتواجد ناتشو حالياً رفقة منتخب بلاده إسبانيا من أجل المشاركة في كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو – ألمانيا 2024». وشارك ناتشو أساسياً رفقة منتخب إسبانيا في مواجهة نظيره الكرواتي، التي انتهت بفوز بلاده 3-0، في افتتاح مشواره في البطولة القارية، قبل أن يجلس على دكة البدلاء أمام إيطاليا، بالجولة الثانية من دور المجموعات.