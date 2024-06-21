الرياضة

بالتزكية.. ابن نافل رئيسًا للهلال لمدة موسم واحد

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1445 هـ      21 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أعلن اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية، عن تزكية فهد بن نافل لرئاسة النادي لمدة موسم واحد.

وانعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية (عن بعد)، عبر منصة الجمعيات العمومية، علماً بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي.

وتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة؛ إذ يتوجب على جميع الأعضاء (الدخول) لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول عبر رابط الجمعية العمومية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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