الرياضة بالتزكية.. ابن نافل رئيسًا للهلال لمدة موسم واحد

البلاد- الرياض أعلن اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية، عن تزكية فهد بن نافل لرئاسة النادي لمدة موسم واحد. وانعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية (عن بعد)، عبر منصة الجمعيات العمومية، علماً بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي. وتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة؛ إذ يتوجب على جميع الأعضاء (الدخول) لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول عبر رابط الجمعية العمومية.