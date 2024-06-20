يورو 2024 | الدنمارك تؤجل تأهل إنجلترا بتعادل مثير

فرض منتخب الدنمارك التعادل بهدف لمثله عصر الخميس، على نظيره الإنجليزي، ليؤجل تأهل خصمه إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.



ملعب فريق إنتراخت فرانكفورت احتضن المباراة أمام 47 ألف مشجع في المدرجات، وبإدارة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة الدولي أرثور سواريز دياش.



وكان يحتاج منتخب إنجلترا إلى الفوز أمام الدنمارك من أجل حسم التأهل الرسمي إلى ثمن النهائي، باعتباره فائزًا في الافتتاح على صربيا 1-0.



إنجلترا افتتحت التسجيل عبر هاري كين في الدقيقة 18، قبل أن يعادل لاعب الوسط الشاب مورتين هولماند النتيجة لصالح الدنمارك في الدقيقة 34.



بتلك النتيجة يواصل المنتخب الإنجليزي تصدره للمجموعة بـ4 نقاط، يليه سلوفينيا والدنمارك بنقطتين لكل منهما، ثم تتذيل صربيا المجموعة بنقطة واحدة.

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