الرياضة

في يورو 2024.. صربيا تتعادل مع سلوفينيا 1/1

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1445 هـ      20 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فرض منتخب صربيا التعادل الإيجابي على نظيره السلوفيني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».

افتتح منتخب سلوفينيا النتيجة عبر لاعبه يان كارنتشنيك عند الدقيقة 68، وأدرك المنتخب الصربي التعادل بهدف في القوت القاتل عن طريق لوكا يوفيتش عند الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة؛ نجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف.

فيما حصد المنتخب السلوفيني نقطته الثانية، بعد تعادله 1-1 في المباراة الأولى مع الدنمارك.

وبات منتخب سلوفينيا في المركز الثاني من المجموعة «C» بشكل مؤقت برصيد نقطتين خلف منتخب إنجلترا الذي يمتلك 3 نقاط ويواجه منتخب الدنمارك حالياً.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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