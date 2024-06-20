في يورو 2024.. صربيا تتعادل مع سلوفينيا 1/1

البلاد- جدة
فرض منتخب صربيا التعادل الإيجابي على نظيره السلوفيني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».
افتتح منتخب سلوفينيا النتيجة عبر لاعبه يان كارنتشنيك عند الدقيقة 68، وأدرك المنتخب الصربي التعادل بهدف في القوت القاتل عن طريق لوكا يوفيتش عند الدقيقة 90+5.
بهذه النتيجة؛ نجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف.
فيما حصد المنتخب السلوفيني نقطته الثانية، بعد تعادله 1-1 في المباراة الأولى مع الدنمارك.
وبات منتخب سلوفينيا في المركز الثاني من المجموعة «C» بشكل مؤقت برصيد نقطتين خلف منتخب إنجلترا الذي يمتلك 3 نقاط ويواجه منتخب الدنمارك حالياً.
⚽️🔥 صربيا تفرض التعادل على سلوفينيا في الوقت القاتل
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2024