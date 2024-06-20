الرياضة

المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف” فيفا” لشهر يونيو

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1445 هـ      20 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر يونيو الجاري.

وتراجع المنتخب السعودي ثلاثة مراكز عن شهر مايو الماضي، بعدما احتل المركز 53 عالميًا والسابع آسيوياً بعد اليابان، وإيران، وكوريا، وأستراليا، وقطر، والعراق.

ولعب الأخضر السعودي مباراتين في شهر يونيو؛ فاز بالأولى على نظيره الباكستاني بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر أمام الأردن بهدفين مقابل هدف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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