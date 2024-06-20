الرياضة المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف” فيفا” لشهر يونيو

البلاد- جدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر يونيو الجاري. وتراجع المنتخب السعودي ثلاثة مراكز عن شهر مايو الماضي، بعدما احتل المركز 53 عالميًا والسابع آسيوياً بعد اليابان، وإيران، وكوريا، وأستراليا، وقطر، والعراق. ولعب الأخضر السعودي مباراتين في شهر يونيو؛ فاز بالأولى على نظيره الباكستاني بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر أمام الأردن بهدفين مقابل هدف.