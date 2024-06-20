أخضر ناشئي الطائرة يواصل تحضيراته للبطولة العربية

البلاد- جدة
يواصل المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بالقاهرة، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية، التي تستضيفها مملكة الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 من شهر يوليو القادم.
ويشارك في البطولة سبعة منتخبات، هي” السعودية وقطر والكويت والعراق وليبيا والبحرين والمستضيف الأردن”.
وسيبدأ المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة أمام المنتخب الكويتي يوم الأربعاء 3 يوليو، ثم يلعب أمام المنتخب البحريني يوم الخميس 4 يوليو، ويوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب قطر، ثم أمام منتخب العراق يوم الأحد 7 يوليو، ويلعب أمام المستضيف الأردن يوم الأربعاء 10 يوليو، ويختتم مبارياته أمام ليبيا يوم الخميس 11 يوليو.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م