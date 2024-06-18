الرياضة مدافع كريستال بالاس على رادار أندية روشن

البلاد- جدة

دخل الدنماركي يواكيم أندرسن؛ مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، ضمن اهتمامات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب قناة الكأس القطرية؛ فإن هناك ناديين من دوري روشن السعودي للمحترفين يرغبان في التعاقد مع يواكيم أندرسن. وخلال مسيراته دافع يواكيم أندرسن عن ألوان أندية تفينتي الهولندي وليون الفرنسي وسامبدوريا الإيطالي، بالإضافة لتجربة إنجليزية أخرى مع نادي فولهام. ويتواجد أندرسن حاليًا مع منتخب بلاده الدنمارك المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».