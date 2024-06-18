الرياضة

مدافع كريستال بالاس على رادار أندية روشن

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1445 هـ      18 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
دخل الدنماركي يواكيم أندرسن؛ مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، ضمن اهتمامات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب قناة الكأس القطرية؛ فإن هناك ناديين من دوري روشن السعودي للمحترفين يرغبان في التعاقد مع يواكيم أندرسن.

وخلال مسيراته دافع يواكيم أندرسن عن ألوان أندية تفينتي الهولندي وليون الفرنسي وسامبدوريا الإيطالي، بالإضافة لتجربة إنجليزية أخرى مع نادي فولهام.

ويتواجد أندرسن حاليًا مع منتخب بلاده الدنمارك المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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