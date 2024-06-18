الرياضة

الاتحاد الفرنسي يعلن تطورات إصابة مبابي

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1445 هـ      18 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تطورات إصابة قائد الديوك كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد إصابته القوية التي تعرض لها أمس الاثنين، في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره النمسا، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

وقد تعرض كيليان مبابي لإصابة دموية في أنفه؛ حيث تعرض للكسر بعد اصطدامه في أحد لاعبي منتخب النمسا، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بهدف دون رد.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: «أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف».

وأضاف: «خضع اللاعب في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخّص إصابته بكسر في الأنف، وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف».

 

وتابع الاتحاد في بيانه: «كيليان مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور».

واختتم: «سيتم صنع قناع للسماح للاعب رقم 10 في المنتخب الفرنسي باستئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج». وبات في حكم المؤكد غياب مبابي عن مواجهة فرنسا وهولندا الجمعة المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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