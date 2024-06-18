الاتحاد الفرنسي يعلن تطورات إصابة مبابي

البلاد- جدة
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تطورات إصابة قائد الديوك كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد إصابته القوية التي تعرض لها أمس الاثنين، في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره النمسا، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».
وقد تعرض كيليان مبابي لإصابة دموية في أنفه؛ حيث تعرض للكسر بعد اصطدامه في أحد لاعبي منتخب النمسا، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بهدف دون رد.
وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: «أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف».
وأضاف: «خضع اللاعب في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخّص إصابته بكسر في الأنف، وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف».