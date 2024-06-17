الرياضة مقابل 12 مليون يورو.. الهلال يتخلى عن البرازيلي ماتيوس بيريرا

البلاد- جدة وافقت إدارة نادي الهلال على رحيل البرازيلي ماتيوس بيريرا بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي كروزيرو البرازيلي؛ من أجل ضمان عودته إلى بلاده البرازيل بشكل نهائي. اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لم يحظ بتجربة جيدة مع الهلال منذ انضمامه في صيف 2021، فخرج على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي خلال شهر يناير 2023، وبعد عودته أعير مجددًا إلى كروزيرو حتى 30 يونيو الجاري. إدارة الهلال اتفقت مع نظيرتها في كروزيرو البرازيلي على شراء عقد بيريرا في صفقة بيع نهائي؛ ، مقابل 12 مليون يورو. الصفقة تمت بعد موافقة بيريرا على العرض وينتظر أن يوقع اللاعب البرازيلي على عقده الجديد مع كروزيرو حتى 2026. وكان الهلال قد تعاقد مع ماتيوس بيريرا قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو، ما جعله أغلى لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي آنذاك.