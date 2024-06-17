الرياضة“مارسيليا وتولوز” يصارعان ثنائي البريمرليج على سعود عبدالحميد صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ 17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول نادي مارسيليا الفرنسي دائرة المنافسة للحصول على خدمات لاعب الهلال سعود عبد الحميد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة “teamtalk” ، أن مارسيليا الفرنسي يخطط للحصول على خدمات سعود عبدالحميد في الصيف الجاري. وفي وقت سابق، أبدى ناديا أستون فيلا ونوتنجهام فورست رغبتهما في التعاقد مع لاعب المنتخب السعودي والهلال سعود عبدالحميد. ويُعَدّ مارسيليا هو ثاني الأندية الفرنسية التي أبدت رغبتها في ضم سعودي عبد الحميد، بعد تولوز. ومن المقرر أن ينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الهلال في يناير من الموسم المقبل.