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الإسباني لابورت يقترب من البقاء في دوري روشن
الرياضة

الإسباني لابورت يقترب من البقاء في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ      17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود اهتمام من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع لاعب النصر، الإسباني إيميريك لابورت.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه بمنصة تويتر، أن النصر تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، للحصول على خدمات لابورت مقابل 14 مليون دولار.

وأضاف:” إدارة النصر ترى أن هذا المبلغ ليس كافيًا، وتنتظر الحصول على عرض مادي أعلى من أجل التخلي عن المدافع الإسباني”.

وأوضح، أن هناك بعض الأندية في دوري روشن، التي طلبت التعاقد معه على سبيل الإعارة، ولكن إدارة النصر تسعى لانتقال دائم.

وانتقل المدافع الإسباني لصفوف النصر، في صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 27.50 مليون يورو، وشارك في 39 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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