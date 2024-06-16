عز الرشاد تقدم خدماتها الصحية لـ200 ألف حاج من 18 دولة

جدة : البلاد

باشر فريق عز الرشاد لخدمات الحجاج مهامه الميدانية في المشاعر المقدسة عبر ثلاث فرق عمل ميدانية صحية وتوعوية وإرشادية.

وتقدم هذه الفرق الميدانية الثلاثة خدماتها لأكثر من 18 دولة تضم قرابة 200 ألف حاج .

ووفق رئيس فريق عز الرشاد أ.د عبدالعزيز سروجي فإن هذه الفرق الميدانية الثلاثة تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم الخدمات الإسنادية الصحية والتوعوية والإرشادية .

ويضم الفريق كوادر شابة مؤهلة وخبيرة يصل عدد الإداريين فيها إلى 25 موظفاً، فيما يضم الفريق الميداني عدد ٢٤ مندوباً في مستشفيات مكة، وعدد 14 مندوباً في مستشفيات المشاعر المقدسة .

ويمتلك فريق عز الرشاد أسطولاً من سيارات الإسعاف والإرشاد يبلغ عددهم 18 سيارة ٩ منها سيارات إسعاف و ٩ منها سيارات إرشاد لتقديم خدمة الإرشاد للحجاج التائهين .

وأوضح د.سروجي أن الفريق الصحي يقدم الرعاية الصحية للحاج منذ وصوله وحتى مغادرته بسلام ، فيما يقوم الفريق التوعوي بإعداد البرامج والوسائل والملصقات التوعوية للحجاج بأساليب مبتكرة تستخدم لغة الألوان والصور بالإضافة إلى أهم اللغات المستخدمة لدى الحجاج في جميع محطات رحلة الحج.

كما تتمحور مهام الفريق الإرشادي حوّل تقديم خدمات إرشاد الحجاج التائهين وتوفير الدعم اللوجستي لمراكز الإرشاد الخاصة بشركات الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفاد رئيس الفريق أن الخدمات الصحية المساندة التي يقدمها الفريق الصحي هي توفير سيارات الإسعاف ، ونقل الحجاج المرضى والمصابين من وإلى المستشفى، ومتابعة حالات الحجاج المنومين مع المستشفيات ، إضافة لإنهاء جميع إجراءات مواليد الحجاج وإصدار شهادات الولادة وتوثيقها.

كما أن الفريق مسؤولاً عن انهاء وتوثيق جميع إجراءات الحجاج المتوفين وإصدار شهادات الوفاة، و التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والصحية والقنصليات والبعثات الرسمية ذات العلاقة بشؤون الحجاج.

و أوضح أن الخدمات التوعوية المساندة التي يقدمها الفريق هي إعداد وتوزيع الملصقات التوعوية والإرشادية للشركات الخدمة بمكة والمشاعر، وتوزيع الملصقات والمطبوعات التوعوية الخاصة بوزارة الحج والعمرة على الحجاج باختلاف لغاتهم وخلفياتهم ، بجانب إثراء تجربة الحاج الدينية والثقافية عبر المشاركة في استقبالات وفود الحجاج وتعزيزها بما يجعلها لحظة لاتنسى في رحلة الحج.

وأشار إلى أن الخدمات الإرشادية التي يقدمها الفريق تتمثل في توجيه وإرشاد الحجاج التائهين داخل وخارج المنطقة المركزية بمكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية، كما يتم توفير عمال النظافة في مركز الإرشاد في المشاعر ، بجانب توفير المياه والمرطبات وبعض الوجبات الجافة الخفيفة بمركز الإرشاد في المشاعر المقدسة.

وأكد أن عمل الفريق يأتي من منطلق ديني ووطني وإنساني ، وهو شرف وأمانة ومسؤولية واقتداءً بولاة أمرنا حفظهم الله في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ىالذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن والله نسأل أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وأن يرد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم آمين.