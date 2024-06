يورو 2024 | تعادل مثير بين الدنمارك وسلوفينيا

افتك منتخب سلوفينيا تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1 من الدنمارك الأحد، في المباراة الافتتاحية لكل المنتخبين في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.



دارت أحداث المباراة في ملعب فريق شتوتغارت أمام حشد جماهيري كبير، لحساب الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من المنافسات.



صانع الألعاب الدنماركي المخضرم، كريستيان إريكسن افتتح التهديف في الدقيقة 17 من تصويبة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليعود إلى ملاعب اليورو بعد 1100 يوم من سقوطه مغشيًا عليه وتوقف قلبه عن النبض في المباراة الافتتاحية للدنمارك في يورو 2020 أمام فنلندا.



وعادل الظهير الأيسر إيريك يانزا النتيجة لسلوفينيا في الدقيقة 77 من تصويبة قوية، ليصبح الهدف هو الأول لمنتخب سلوفينيا في البطولة منذ أن أحرز زلاتكو زاهوفيتش في يورو 2000، حيث مر 24 عامًا دون أن يهز المنتخب السلوفيني شباك منافسيه في البطولة.

Goal!

Slovenia are level! Erik Janža's deflected strike finds the back of the net. #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/itQWkVQlAH

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 16, 2024