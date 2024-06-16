الرياضة

البرازيلي” تيتي” على رادار الأهلي

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1445 هـ      16 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
كشفت تقارير تركية عن دخول لاعب جالطة سراي، البرازيلي تيتي دائرة اهتمام نادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة “فوتوماك” أن إدارة جالطة سراي مستعدة للتخلي عن تيتي، الذي يعد خارج حسابات مدربه أوكان بوروك.

وأكدت الصحيفة التركية أن الأهلي يسعى لضم تيتي، الذي يلعب كجناح أيمن، ويمكنه المشاركة كجناح أيسر وصانع ألعاب.

وأشارت إلى أن الأهلي قدم عرضًا للنادي التركي لضم اللاعب البرازيل بقيمة 8 ملايين يورو، لكن جالطة سراي متمسك بالحصول على 10 ملايين يورو على أقل تقدير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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