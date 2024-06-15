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“السعودية للكهرباء”: أحمال تاريخية تشهدها عرفات بلغت 454 ميجا وات

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

عرفات : البلاد

 أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، أن مشعر عرفات شهد اليوم أحمالاً تاريخية لم تسجل من قبل، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم السبت 454 ميجا وات، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

 وأكدت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له، وأضافت أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

 وأكدت السعودية للكهرباء أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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